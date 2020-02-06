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06.02.2020 (22:00)

Парк «Патриот» посетила звезда российской эстрады

Заслуженный артист отметил интерактивность и доступность всех экспонатов, а также огромную коллекцию уникальных боевых машин. Не остались без внимания Глызина военные тренажеры, военно-спортивные игры, квесты, дающие возможность проверить свою меткость, тактический ум, смекалку и воинскую сноровку на разных площадках Парка.
Сотрудники и посетители парка могли во время визита певца не только пообщаться с ним, но и сделать фото на память.

На сегодняшний день для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, Музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, где на демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.

Ежедневно объекты парка «Патриот» посещают сотни жителей Москвы и Подмосковья. При проведении крупных мероприятий число гостей достигает десятков тысяч, в том числе из других субъектов Федерации, а также иностранных государств.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Парк Патриот , КВЦ Патриот
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