06.02.2020 (22:05)
Около 1000 поваров и пекарей РВСН примут участие в отборочном этапе конкурса «Армейский запас-2020»
В соединениях Ракетных войск стратегического назначения около 1000 поваров и пекарей продемонстрируют свои навыки в приготовлении пищи, как в полевых, так и в стационарных кухнях.
Конкурс состоит из нескольких этапов, в которых военнослужащие не только сумеют продемонстрировать свои навыки в приготовлении пищи, но
и умения в стрельбе из штатного оружия, выполнении нормативов по физической подготовке.
Каждый специалист-повар приготовит изысканные блюда русской и европейской кухни. По результатам первого этапа соревнований лучшие военнослужащие примут участие в конкурсе в масштабе ракетных объединений. Затем лучшие повара и пекари выступят в финале конкурса, который пройдет в Иркутском ракетном соединении.
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