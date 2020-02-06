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06.02.2020 (21:45)

На Балтийском флоте проходит третий этап оперативного сбора командного состава ВМФ

На Балтийском флоте проходит третий этап оперативного сбора командного состава Военно-морского флота России под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. В сборе принимают участие более 100 адмиралов и старших офицеров Главного командования ВМФ, управлений и штабов флотов и Каспийской флотилии.

После заслушивания доклада командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова о состоянии и развитии БФ, участники оперативного сбора ознакомились с работой пунктов управления флота. Затем они отправились на полигон «Хмелёвка», где с офицерами был проведён ряд учебно-методических занятий по различным видам подготовки, а также развёрнута выставка новейших образцов вооружения и военной техники, поступивших на Балтийский флот.

В рамках проведения мероприятий, посвящённых 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Калининграде Главнокомандующий ВМФ, командующие флотами и другие участники оперативного сбора почтили память советских воинов, погибших при штурме города-крепости Кёнигсберг, и возложили венки и цветы к памятнику 1200 воинам-гвардейца

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
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