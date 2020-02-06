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06.02.2020 (20:17)

Командование Военной академии РХБ защиты приняло участие в приеме в Юнармию в городе Нерехте

Офицеры и курсанты Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко приняли участие в военно-патриотическом профориентационном мероприятии с молодежью города Нерехты и Нерехтского района.

Главным событием дня стало вступление 30 школьников в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Молодые люди произнесли торжественную клятву, пообещав следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за Родину, быть достойными гражданами России, получили значки и удостоверения.

Финалом торжественной церемонии стало исполнение гимна юнармецев в сопровождении оркестра военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза Тимошенко под руководством военного дирижера

  Также командование академии для юных патриотов организовало выставку вооружения и средств войск РХБ защиты. Курсанты академии провели занятие по армейскому рукопашному бою. Также были проведены соревнования среди участников мероприятия по сборке-разборке автомата, снаряжению магазина и надеванию противогаза. Участниками соревнований были показаны высокие результаты. Победители были награждены грамотами начальника академии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Юнармия
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