06.02.2020 (19:02)

Дирекция фестиваля «Спасская башня» вошла в состав Азиатской конфедерации марширующих оркестров

В конце 2019 года в Таиланде состоялось ежегодное заседание правления Азиатской конфедерации марширующих оркестров (Asian Marching Band Confederation), на котором Дирекция Международного военно-музыкального «Спасская башня» вошла в состав конфедерации.

В заседании приняли участие представители более 20 стран, включая Россию, Бутан, Китай, Индонезию, Японию, Малайзию, Мальдивы, Монголию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Шри-Ланку, Республику Корея, Тайвань, Таиланд, а также семь других признанных членов: Бруней, Камбоджи, Гонконг, Макао, Индию, Иран и ОАЭ.

Итогом заседания членов Азиатской конфедерации марширующих оркестров стало избрание нового правления, в которое вошла Дирекция фестиваля «Спасской башни».

Справочно:

Азиатская конфедерация марширующих оркестров была создана в 2015 году. Сейчас в её состав входят представители организаций из 23 стран. Объединение поддерживает и развивает движение военно-музыкальных фестивалей на территории азиатского региона.

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