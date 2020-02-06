06.02.2020 (18:49)
В дальневосточном соединении дальней авиации ВКС стартовал турнир по мини-футболу
В Амурской области в соединении дальней авиации Воздушно-космических сил стартовал турнир по мини-футболу.
В соревнованиях принимают участие команды авиационного полка и подразделений обеспечения. Матчи проводятся в два тайма по 20 минут.
Церемония открытия чемпионата прошла под руководством командира авиационного полка дальней авиации полковника Трофима Капша и помощника командира соединения по физической подготовке майора Сергея Богомолова.
Турнир продлится до конца следующей недели.
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Метки:
Спорт , Соревнования , ВКС