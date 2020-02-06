06.02.2020 (18:49)

В дальневосточном соединении дальней авиации ВКС стартовал турнир по мини-футболу

В Амурской области в соединении дальней авиации Воздушно-космических сил стартовал турнир по мини-футболу.

В соревнованиях принимают участие команды авиационного полка и подразделений обеспечения. Матчи проводятся в два тайма по 20 минут.

Церемония открытия чемпионата прошла под руководством командира авиационного полка дальней авиации полковника Трофима Капша и помощника командира соединения по физической подготовке майора Сергея Богомолова.

Турнир продлится до конца следующей недели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице