06.02.2020 (18:43)

Военнослужащие РХБ защиты ЦВО скрыли командный пункт от высокоточного оружия условного противника на Алтае

В Алтайском крае военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) отработали скрытие командного пункта и военной техники от удара ракет с лазерным наведением условного противника.

В ходе тактико-специального учения военнослужащие аэрозольного подразделения соединения выполнили задачу по скрытию месторасположения командного пункта от самолета-разведчика и средств огневого поражения с лазерным наведением. Для этого специалисты РХБ защиты применили термодымовые машины ТДА-2К, при помощи которых установили аэрозольную завесу на площади более одного квадратного километра. Данная машина способна наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия места расположения командного пункта.

Подразделение также отработало прикрытие аэрозольной завесой передвижение механизированной колонны и личного состава, создав иллюзию снежного покрова.

Учение, на которое привлекались более 500 военнослужащих, было задействоано около 50 единиц военной и специальной техники, проводится в рамках занятий по боевой подготовке.

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