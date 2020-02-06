06.02.2020 (18:37)
Миротворцы ЦВО провели учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами под Оренбургом
Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника.
Миротворцы совершили 200-км. марш из Самарской в Оренбургскую область на бронетранспортерах БТР-82АМ. На подконтрольной условному противнику территории личный состав отработал действия по блокированию района, уничтожению диверсионных групп, поиску схронов боеприпасов и оружия в лесном массиве.
Кроме того, военнослужащие отработали задачи по штурмовым действиям в городе, ведению разведывательных и поисковых мероприятий, эвакуации условно раненых с поля боя и выполнили стрельбы из БТР-82АМ, гранатометов РПГ-7В, пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.
Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц военной и специальной техники.