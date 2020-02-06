06.02.2020 (18:37)

Миротворцы ЦВО провели учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами под Оренбургом

Военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели в Оренбургской области учение по борьбе с разведывательно-поисковыми и диверсионными группами условного противника.

Миротворцы совершили 200-км. марш из Самарской в Оренбургскую область на бронетранспортерах БТР-82АМ. На подконтрольной условному противнику территории личный состав отработал действия по блокированию района, уничтожению диверсионных групп, поиску схронов боеприпасов и оружия в лесном массиве.

Кроме того, военнослужащие отработали задачи по штурмовым действиям в городе, ведению разведывательных и поисковых мероприятий, эвакуации условно раненых с поля боя и выполнили стрельбы из БТР-82АМ, гранатометов РПГ-7В, пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц военной и специальной техники.

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