06.02.2020 (18:11)

В Подмосковье прошли контрольные стрельбы Таманской мотострелковой дивизии

В Московской области на полигоне Алабино подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели контрольные стрельбы в сложных погодных условиях.

Военнослужащие выполняли стрельбы по мишеням, имитирующим живую силу противника, из автоматов АК-74М. Гранатомётчикам предстояло уничтожить тяжелобронированную технику условного противника с первого выстрела. Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по легкобронированной технике из автоматической 30-мм пушки на расстоянии от 400 до 1200 метров.

Сильный снегопад и ограниченная видимость требовали от мотострелков повышенного внимания и слаженности действий при проведении контрольных упражнений.

В стрельбах приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники. Контрольные занятия прошли под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

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