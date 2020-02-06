06.02.2020 (17:55)

В Плесецке прошел чемпионат космодрома по зимнему офицерскому троеборью

В Архангельской области на базе космодрома Плесецк прошел чемпионат по

зимнему офицерскому троеборью среди воинских частей и подразделений космодрома.

В ходе соревнований спортсмены должны были показать свою меткость в стрельбе из пистолета Макарова, умение в плавании вольным стилем на дистанции 100, 200 и 300 метров и сноровку в лыжной гонке на дистанции 5 и 10 километров.

Всего в чемпионате приняло участие около 70 военнослужащих трёх возрастных групп: до 30 лет, от 30 до 40 лет и свыше 40 лет.

По итогам чемпионата военнослужащие космодрома выполнили более 30 спортивных званий и спортивных разрядов, из них 6 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера спорта и 21 военнослужащий имеет другие спортивные разряды.

Все победители чемпионата будут принимать участие в качестве представителей космодрома в чемпионатах Воздушно-космических сил по военно-спортивному многоборью в феврале 2020 г.

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