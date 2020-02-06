06.02.2020 (18:00)

В Центральном военно-морском музее имени Петра Великого начала работу Коллегия морских музеев России

В Санкт-Петербурге в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого начала работу VI Коллегия музеев военно-морской направленности. В ходе проведения в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне музейное сообщество собралось не только для того, что рассказать о достижениях и обменяться опытом, но и сверить планы подготовки к празднованию юбилея Великой Победы.

По поручению главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, находящегося на оперативном сборе руководящего состава ВМФ в Калиниграде, заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов передал участникам коллегии слова приветствия от имени Военного совета ВМФ, лично от главкома ВМФ.

«Любовь к флоту начинается с любви к его истории. Эту миссию с успехом выполняет Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого – не только один из старейших морских музеев нашей страны и мира, но и вечно молодой музей, осваивающий вместе с ВМФ России новые подходы к сохранению истории флота, воспитанию молодого поколения. Результаты Коллегии будут доложены главкому ВМФ и переданы для анализа командующим флотами, в зоне ответственности которых находятся региональные военно-морские музеи», – сообщил в своем выступлении заместитель главкома ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов.

В рамках коллегии, объединяющей специалистов как музеев флотов и флотилий ВМФ, так и ведомственных, школьных самодеятельных музеев, Центральный военно-морской музей развернул временную выставку «ЦВММ – 2019. Новые поступления и реставрация», представив наиболее значимые раритеты, пополнившие фонды музея в минувшем году, а также результаты работы реставраторов, вернувших в минувшем году немало ценнейших артефактов в музейный оборот.

«Идея проведения подобного форума родилась еще в 2014 году, когда особо ясно стало, что морским музеям необходим некий консолидирующий их деятельность орган, - сказал, открывая Коллегию, директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай. – Нужна была площадка для обсуждения актуальных вопросов, совместного поиска решения проблем и обмена опытом. Время подтвердило, что шесть лет назад был сделан правильный выбор. Сегодняшняя Коллегия вновь станет не только смотром достижений, но и площадкой для объединения усилий музеев военно-морской направленности в подготовке и встрече 75-летия Великой Победы».

От имени губернатора Санкт-Петербурга успешной работы Коллегии пожелал вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, отметивший, что проведение Коллегии вновь стало событием для культурной жизни города, который по праву считается колыбелью российского Военно-Морского Флота.

«Представительный форум вновь стал площадкой для обсуждения профессиональных вопросов и обмена опытом специалистов в области изучения, сохранения и популяризации историко-культурного наследия Военно-Морского Флота России», – сказал Владимир Кириллов.

Заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко подчеркнул, что «в своем динамичном развитии музей использует как проверенные временем музейные технологии, так и новейшие мультимедийные разработки, организует новые формы хранения музейных коллекций, открывает тематические выставки для посетителей всех возрастных категорий».

Успешной работы VI Коллегии музеев военно-морской направленности пожелали также руководитель Управления Министерства культуры РФ по СЗФО Андрей Ермаков, председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой и директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Валерий Крылов.

Участники Коллегии, организаторами которой выступили Департамент культуры Минобороны РФ, Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и Ассоциация военно-морских музеев приступили к пленарной работе, в перерывах которой они смогли осмотреть не только выше упомянутую выставку новых поступлений и итогов реставрации музейных предметов, но и выставки литературы из фондов ЦВМБ и научной библиотеки ЦВММ, а также выставку мультимедийного и охранного оборудования.

На пленарном заседании в первый день Коллегии были заслушаны доклады и сообщения, посвященные актуальным вопросам музейного дела, как главных специалистов ЦВММ и его филиалов, так и руководителей военно-морских и других музеев России.

Завершился первый день Коллегии общим собранием Ассоциации военно-морских музеев с вручением сертификатов вновь принятым членам Ассоциации военно-морских музеев, награждением почетными грамотами и выборами Совета Ассоциации, президента и вице-президентов Ассоциации.

Ведущим событием второго дня работы Коллегии 7 февраля наряду с мастер-классами от главных специалистов Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого, станет открытие в 14 часов выставки «Шестой континент. К 200-летию открытия Антарктиды российскими военными моряками».

На выставке, приуроченной к 200-летию первой Антарктический экспедиции 1819-1821 годов, будут представлены работы художников-маринистов, подлинные предметы участников экспедиции и их дары Морскому музею после окончания плавания, а также модели кораблей «Восток» и «Мирный», штурманские инструменты, карты, редкие книги, памятные медали и уникальные фотографии XX века с участниками последующих отечественных экспедиций в Антарктику.

В 15 часов 7 февраля в залах постоянной экспозиции ЦВММ имени императора Петра Великого также состоится открытие фотовыставки музейно-выставочного центра Росфото «Подвиг военных корреспондентов», на котором представлены фотографии времен Великой Отечественной войны.

Коллегии музеев военно-морской направленности завершит работу 8 февраля учебно-методическими занятиями в музеях Санкт-Петербурга.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице