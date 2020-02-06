06.02.2020 (17:52)

Истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели плановые полёты над Балтийским морем

Летчики истребительной эскадрильи морской авиации Балтийского флота провели полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника. Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и в различное время суток.

Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря. При выполнении задач летных смен экипажи самолетов Су-27 и Су-30СМ в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

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