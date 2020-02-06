06.02.2020 (17:35)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов встретился в Баку с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Тодом Уолтерсом.

Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях предотвращения инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон.



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