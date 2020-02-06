06.02.2020 (17:20)

Вертолетчики ЦВО во время учений отработали методику «огневой карусели» в Сибири

Экипажи ударных вертолётов Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО) во время тренировочных полетов отработали методику «огневой карусели» в небе над Новосибирском.

Отработка учебно-боевых маневров проходила на полигоне Шилово. Методика «огневой карусели» заключается в том, что несколько вертолетов сменяют друг друга при выходе на линию ведения огня и поочередно наносят ракетный удар по целям, не давая шансов условному противнику на ответный огонь. Подобный тактический прием также дает возможность вертолетам прикрывать друг друга в воздухе при смене позиций.

Учебно-тренировочные полеты проходили на предельно малых высотах. Корректировку и целеуказание осуществляли на земле авианаводчики. При отработке практических действий летчики использовали опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах.

В мероприятиях было задействовано около 50 военнослужащих и 8 единиц военной техники.



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