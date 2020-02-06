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06.02.2020 (17:15)

Военнослужащие ЦВО на Урале устроили сюрприз для фронтовика-радиста в преддверии празднования 75-летия Великой Победы

Военнослужащие управления связи Центрального военного округа устроили сюрприз для 98-летнего фронтовика-радиста Виктора Георгиевича Волчковича в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

Для ветерана Великой Отечественной войны была проведена обзорная экскурсия по управлению связи ЦВО, а также предоставлена возможность поработать на телеграфном ключе в составе радиоузла. Специально для ветерана ВОВ был развернут пост радиотелеграфиста с ключом и бланками радиограмм. Спустя 75 лет после войны Виктор Георгиевич, используя телеграфный ключ, выдал в эфир азбукой Морзе троекратное слово «Победа», а также свое имя, фамилию и воинское звание.

Военнослужащие-телеграфисты отметили особый почерк радиста-фронтовика и хороший темп передачи сообщений в эфир.

Виктор Георгиевич Волчкович был призван на войну в 1941 году из города Березовский Свердловской области, закончив свой боевой путь в Берлине. В составе полевых узлов связи, обеспечивающих танковые корпуса прорыва, участвовал в окружении и ликвидации частей немецкой группы армий «Центр» в районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточнее Минска, освобождении Белоруссии, Литвы, восточных районов Польши. Был ранен. Награжден медалью «За отвагу», орденами Отечественной войны II cтепени, Красной Звезды. После войны два года проходил сверхсрочную службу в Германии, а затем, вернувшись на Урал, больше 30 лет работал учителем истории в школах Свердловской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска связи , Центральный военный округ , Ветераны , Великая Отечественная война (ВОВ)
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