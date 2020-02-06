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06.02.2020 (17:06)

Зенитчики ЦВО отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника на Алтае

Расчеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника на место дислокации войск во время учения, завершившегося сегодня на полигоне Бийский в Алтайском крае.

По замыслу учений, условный противник планировал нанести ракетно- авиационный удар по району сосредоточения войск. Совершив марш в назначенный район, военнослужащие развернули ЗРК «Бук-М2», оборудовав и замаскировав позиции. Сканируя воздушное пространство, операторы комплексов обнаружили и, взяв на сопровождение, захватили цели. Затем расчеты произвели уничтожение летательных аппаратов электронными пусками. Всего в ходе проведения учения военнослужащими было отработанно более 10 задач по отражению авиационного налета. Отработка действий проходила в условиях воздействия интенсивного воздействия средств РЭБ противника.

В учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВТ , ПВО , Центральный военный округ
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