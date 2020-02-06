06.02.2020 (17:00)

Российские водители 201-й военной базы в Таджикистане начали подготовку к армейскому конкурсу «Военное ралли»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские водители 201-й военной базы в Таджикистане начали подготовку к армейскому конкурсу «Военное ралли»

Лучшие российские водители 201-й военной базы в Таджикистане начали подготовку к армейскому конкурсу «Военное ралли-2020».

На горном полигоне Ляур водители армейских грузовиков при пониженном атмосферном давлении и резком колебании температур воздуха отрабатывали специальные упражнения на пересеченной местности в составе колонн.

На максимально-допустимой скорости они преодолели естественные и искусственные препятствия в виде затяжных подъемов, крутых спусков и косогоров. Используя навыки мастерства вождения автомобиля, военнослужащие в сложных погодных условиях отработали такие упражнения как, «Змейка», «Колейный мост», «Противотанковый ров» с водой. Также в ходе тренировок отрабатывались различные контраварийные ситуации и вводные.

Протяженность маршрута составила более 10 километров с вязкими участками грунта, крутыми уклонами и опасными поворотами. Для объективного контроля тренировок, каждая машина оборудована радиостанцией и навигационной спутниковой системой «ГЛОНАСС», что позволяет в режиме реального времени отслеживать направление экипажа.

Такие занятия с военнослужащим проводятся по плану боевой подготовки регулярно. Это позволяет выявить лучших специалистов.

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