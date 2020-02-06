06.02.2020 (15:53)

Авиационная группа вылетела к месту посадки «Союза МС-13»

Вертолеты Ми-8МТВ5-1 и самолеты Ан-12 и Ан-26 Центрального военного округа (ЦВО) вылетели с оперативных аэродромов в расчетные основной и запасной районы посадки капсулы с тремя членами экипажа Международной космической станции в степи Казахстана.

Двенадцать вертолетов Ми-8МТВ5-1, а также три самолета Ан-12 и Ан-26 вылети с аэродромов Байконур, Караганды и Жезказгана. Вертолеты доставят необходимое оборудование и бригаду медиков в основной и запасной районы посадки. Точные координаты капсулы рассчитает и передаст спасателям экипаж самолета Ан-26.

В предполагаемом районе посадки ожидается небольшая минусовая температура, до минус семи градусов, умеренный ветер, от 4 до 7 метров в секунду, и видимость 6-10 километров.

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 6 февраля в 11:58 МСК. На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

Ранее сообщалось, что в поисково-спасательном обеспечении принимают участие около 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета (Ан-12 и Ан-26) и 20 единиц автотехники, включая шесть поисково-эвакуационных машин повышенной проходимости «Синяя птица».

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