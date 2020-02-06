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06.02.2020 (16:34)

Начальники Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности и сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в Баку провел встречу с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

Ранее в четверг Валерия Герасимова принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Начальник Генерального штаба , Международная деятельность
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