06.02.2020 (16:34)
Начальники Генеральных штабов Вооруженных Сил России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности и сотрудничества
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов в ходе рабочего визита в Баку провел встречу с азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.
В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.
Ранее в четверг Валерия Герасимова принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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