06.02.2020 (16:25)

На Урале экипажи Су-34 отработали полёт по приборам в сложных метеоусловиях днем и ночью



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Урале экипажи Су-34 отработали полёт по приборам в сложных метеоусловиях днем и ночью

На Урале экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа отработали программу летной подготовки в сложных метеоусловиях днём и ночью.

Летный состав смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Челябинской области, в рамках курса боевой подготовки выполнил одиночные полеты в сложных метеоусловиях (СМУ). Экипажи отработали пилотирование в облаках по приборам в условиях значительной облачности, которая достигала 9 баллов, небо практически полностью было затянуто плотными облаками.

Кроме того, летчики выполнили ночные полеты. В условиях отсутствия визуальных ориентиров пилоты управляли боевой машиной, ориентируясь исключительно на показания приборов, основными из которых являются авиагоризонт, позволяющий определить угол наклона воздушного судна, и вариометр, отражающий скорость изменения высоты полёта.

Всего в учебно-тренировочных полётах было задействовано около десяти истребителей-бомбардировщиков Су-34, порядка 15 единиц наземной техники и около 100 военнослужащих из числа лётного состава, группы руководства полетами, наземного и технического обеспечения.

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