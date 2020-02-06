Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.02.2020 (16:17)

Уфимские юнармейцы посетили инженерную бригаду ЦВО в Башкирии

Уфимские юнармейцы в рамках профессиональной ориентации и патриотического воспитания посетили инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в поселке Алкино-2 Республики Башкортостан.

Во время мероприятия 50 школьников ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, а также с историей прославленного соединения. Военные инженеры подробно рассказали о своей службе, показали свои казармы, ознакомили с современными образцами военной техники и экипировки воина-инженера, провели показное занятие кинологов с собаками.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье завершился первый в 2020 году слет юнармейцев под шефством гвардейской танковой армии
Авиационная группа вылетела к месту посадки «Союза МС-13»
В Курской области военные инженеры ЗВО провели рекогносцировку на месте затопления советского танка КВ-1
Уссурийские школьники посетили расположение гвардейского десантно-штурмового соединения

Метки:
Юнармия , Центральный военный округ , Инженерные войска , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false