06.02.2020 (16:17)

Уфимские юнармейцы посетили инженерную бригаду ЦВО в Башкирии

Уфимские юнармейцы в рамках профессиональной ориентации и патриотического воспитания посетили инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в поселке Алкино-2 Республики Башкортостан.

Во время мероприятия 50 школьников ознакомились с жизнью и бытом военнослужащих, а также с историей прославленного соединения. Военные инженеры подробно рассказали о своей службе, показали свои казармы, ознакомили с современными образцами военной техники и экипировки воина-инженера, провели показное занятие кинологов с собаками.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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