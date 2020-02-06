06.02.2020 (16:01)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал чемпионат по хоккею
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал чемпионат по хоккею.
В турнире принимают участие восемь команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Чемпионат пройдёт по круговой системе, по регламенту которого все сыграют между собой по одной игре. Начисление очков в турнирную таблицу будет производится в следующем формате: за любую победу — два очка, за поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков — одно очко, за поражение — ноль очков.
Чемпионат по хоккею среди подразделений ОГРВ ПРРМ посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
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