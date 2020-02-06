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06.02.2020 (16:01)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал чемпионат по хоккею

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал чемпионат по хоккею.

В турнире принимают участие восемь команд, представляющих различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Чемпионат пройдёт по круговой системе, по регламенту которого все сыграют между собой по одной игре. Начисление очков в турнирную таблицу будет производится в следующем формате: за любую победу — два очка, за поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков — одно очко, за поражение — ноль очков.

Чемпионат по хоккею среди подразделений ОГРВ ПРРМ посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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