06.02.2020 (15:58)
В Подмосковье завершился первый в 2020 году слет юнармейцев под шефством гвардейской танковой армии
В Одинцово Московской области состоялся первый в 2020 году слет молодежного движения «Юнармия» под шефством гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Слет традиционно прошел в волейбольном центре города Одинцово. Одним из важнейших поводов для сбора стало вручение знамени отряду Юнармии Одинцовского района и присвоение имени летчика-героя Романа Ткаченко. Для молодых патриотов был организован масштабный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов. Участников слета торжественно поздравил сын летчика-героя Романа Ткаченко, майор ВВС Юрий Ткаченко.
В слете приняло участие более 400 членов молодежного патриотического движения «Юнармия» под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.
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