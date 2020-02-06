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06.02.2020 (15:58)

В Подмосковье завершился первый в 2020 году слет юнармейцев под шефством гвардейской танковой армии

В Одинцово Московской области состоялся первый в 2020 году слет молодежного движения «Юнармия» под шефством гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Слет традиционно прошел в волейбольном центре города Одинцово. Одним из важнейших поводов для сбора стало вручение знамени отряду Юнармии Одинцовского района и присвоение имени летчика-героя Романа Ткаченко. Для молодых патриотов был организован масштабный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов. Участников слета торжественно поздравил сын летчика-героя Романа Ткаченко, майор ВВС Юрий Ткаченко.

В слете приняло участие более 400 членов молодежного патриотического движения «Юнармия» под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Юнармия , Танковые войска , Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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