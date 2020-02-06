06.02.2020 (15:39)

В Центральном доме Российской Армии открылась художественно-документальная выставка об истории морского кадетства

В Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе состоялась церемония открытия художественно-документальной выставки «Герои нашего времени», проходящей в рамках Всероссийского фотопроекта «Гардемарины, вперед!» и приуроченной к Дню защитника Отечества.

Задолго до начала церемонии уютный зал Малахитовой гостиной ЦДРА заполнили ее участники: учащиеся Люберецкой кадетской школы, воспитанники Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации, ветераны, деятели культуры, представители общественных организаций, гражданского персонала Минобороны России. Их взоры были устремлены к экспонатам выставки — уникальным историческим фотографиям, в четком хронологическом порядке воссоздающим страницы истории становления и развития морского кадетства России.

На выставке можно увидеть фоторепродукцию Указа Петра I от 14 января 1701 года о создании Школы математических и навигацких наук, ставшей первым в России военно-морским училищем. Рядом снимок учебного заведения у Сухаревской башни. А вот в кадре запечатлен Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге, основанный в 1752 году. Если перескочить века, обнаружишь вид Морского Его Императорского величества Цесаревича Алексея кадетского корпуса в Севастополе. Перед глазами также проходят моменты учебы многих будущих великих флотоводцев. Представлены и современные будни морских кадет.

Церемонию открыла сотрудник выставочного зала Алла Маркова. Участников церемонии тепло приветствовал начальник ЦДРА заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Мазуренко, который отметил большую общественную значимость события, происходящего в стенах центрального военного учреждения культуры, и под аплодисменты собравшихся объявил об открытии выставки.

О продиктованной временем активной работе по сохранению исторической памяти, масштабе и важности Всероссийского фотопроекта «Гардемарины, вперед!» рассказал один из организаторов выставки — директор Музея истории Российского кадетства Николай Антипов.

Добрые слова в адрес организаторов и напутствия кадетам произнес депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Земцов.

Всех участников церемонии с предстоящим Днем защитника Отечества поздравила заместитель руководителя Департамента по работе с государственными и общественными организациями Российского военно-исторического общества Юлия Коновалова. По ее словам, художественно-документальная выставка «Герои нашего времени» в комплексе мероприятий к этому празднику занимает достойное место.

По окончании церемонии состоялась тематическая экскурсия по экспозиции выставки. В скором времени с историей становления и развития морского кадетства России в фотодокументах смогут ознакомиться жители Санкт-Петербурга и других городов России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице