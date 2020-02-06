06.02.2020 (14:21)
Специалисты ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию техники с поля боя
В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, начался первый этап конкурса «Рембат-2020», в ходе которого будет определен лучший специалист-ремонтник объединения.
Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения армии приняли участие в индивидуальной гонке, выполнили упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, произвели ряд специальных работ и в составе экипажей отработали нормативы по развертыванию и постановке в укрытие мастерских технического обслуживания МТО-УБ1.
Кроме того, по результатам жеребьевки группам предстояло сдать теоретические зачеты на знания тактико-технических характеристик и условий эксплуатации штатной техники, выполнить нормативы по поиску и устранению простейших технических неисправностей и эвакуации условно подбитой техники.
В первом этапе конкурса «Рембат-2020» приняли участие более 80 военнослужащих было задействовано свыше 50 образцов штатной техники ремонтно-восстановительных подразделений общевойсковой армии ЗВО.
Впереди участников ждет подготовка к дальнейшим этапам конкурса, в ходе которых каждый военнослужащий пройдет обучение на полосе препятствий, изучит особенности совершения марша на длинные дистанции.