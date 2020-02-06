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06.02.2020 (15:15)

В Курской области военные инженеры ЗВО провели рекогносцировку на месте затопления советского танка КВ-1

Специалисты парка «Патриот», Экспедиционного центра Министерства обороны РФ и военные инженеры Западного военного округа провели первую рабочую поездку к месту затопления советского танка КВ-1 в реке Сейм в городе Рыльск Курской области.

В ходе рекогносцировки местности было установлено точное место затопления танка с применением глубинных магнитометров проведено измерение глубины реки и изучение рельефа дна.

В ходе предстоящей поисковой экспедиции военнослужащие Западного военного округа окажут помощь в подъеме, техническом осмотре бронетехники, безопасном извлечении боеприпасов.

В 2016-2017 годах со дна реки Дон были подняты различные артефакты времен Великой Отечественной войны: американский танк «Генерал Стюарт», переданный по ленд-лизу, трактор С-65 «Сталинец», а также уникальный танк из первой партии Т-34-76, выпущенный Сталинградским тракторным заводом весной 1942 года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Парк Патриот
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