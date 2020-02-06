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06.02.2020 (15:10)

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили объекты условного противника

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35 Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе лётно-тактического учения уничтожили объекты условного противника, применив неуправляемые авиационные ракеты по целям, имитирующим военную технику и укрепленные командные пункты управления.

Лётчики преодолели систему противовоздушной обороны, совершив противоракетное маневрирование, выполнили полет на предельно малых высотах, отработали учебный перехват и поражение воздушных целей. В качестве «противника» выступили расчеты дежурных смен зенитных ракетных комплексов С-300.

Всего в ходе учения экипажи истребителей Су-35С совершили более 50 самолетовылетов для поражения целей, расположенных на полигонах в Воронежской, Курской областях и Республике Карелия.

Учение продлится до 8 февраля. К мероприятию боевой подготовки привлечены более 550 военнослужащих, задействовано около 75 единиц вооружения, военной и авиационной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения , ВВС , Истребительная авиация , ВКС
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