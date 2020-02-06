06.02.2020 (15:05)

Корабли Северного флота отразили атаку средств воздушного нападения условного противника на переходе морем

Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Кондопога» Северного флота провели плановое учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника на переходе морем.

В ходе учения, которое прошло в южной части Норвежского моря, североморцы отработали стрельбу по воздушным целям из артиллерийского вооружения и зенитного ракетного комплекса «Кинжал».

По замыслу мероприятия, отряд кораблей был атакован авиацией условного противника. Нападение было успешно отражено. Экипажи обоих кораблей показали уверенные навыки владения вооружением.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» и БДК «Кондопога» продолжают переход по Норвежскому морю в главную базу Северного флота — Североморск. Их прибытие ожидается на следующей неделе. В Баренцевом море корабли отработают ряд плановых задач боевой подготовки.

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