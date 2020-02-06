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06.02.2020 (14:48)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил готовность к вводу в эксплуатацию объектов Центра боевой подготовки ЗВО в поселке Мулино

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках контроля плановости ввода в эксплуатацию объектов Центра боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) в поселке Мулино (Нижегородская обл.) проверил состояние и готовность автономных полевых лагерей, помещений учебно-тренажерного комплекса, штаба, здания персонала, столовой и энергоцентра, а также макеты для практической отработки действий войск «бой в посёлке» и «бой в городе».

Также замглавы военного ведомства проинспектировал подготовку воздушно-десантной дивизии, мотострелковой бригады и батальонных тактических групп парашютно-десантного полка. По результатам ротных тактико-специальных занятий подразделения получили оценку «хорошо».

По итогам проверки комиссией во главе с заместителем Министра обороны были отмечены методическое мастерство инструкторов и преподавателей Центра, высокий уровень боевой подготовки тренирующихся в нем подразделений, а также плановое выполнение работ по оснащению и вводу в строй объектов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Мотострелковые войска
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