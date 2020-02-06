06.02.2020 (14:20)

Победителем II Всеармейского чемпионата по шахматам стала команда воспитанниц Пансиона Минобороны России

В Кемеровском президентском кадетском училище (ПКУ) прошел II Всеармейский чемпионат по шахматам. Кемерово стал вторым городом, где собрались сильнейшие юные шахматисты довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Участие в соревнованиях приняли 128 юных шахматистов из 29 суворовских, нахимовских и президентских училищ России.

Чемпионат проводился в форме командного первенства с личным зачётом на каждой доске по швейцарской системе в девять туров. По итогам состязаний определены победители и призёры в командном и личном зачётах.

Победителей турнира наградил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Планируя проведение шахматных состязаний, мы были уверены, что они быстро наберут популярность и станут площадкой интересных интеллектуальных сражений суворовцев и нахимовцев, кадет и воспитанниц», — отметил на церемонии награждения Виктор Горемыкин.

Он добавил, что прежде всего этому способствуют шахматные клубы, созданные по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в каждом учебном заведении.

«Помимо увлекательных правил и особой философии велика обучающая и воспитательная роли шахмат. Они учат системному и логическому мышлению, умению принимать обоснованные решения, воспитывают усердие и стремление бороться до конца. Сегодня мы наблюдаем глобальную битву интеллектов: человека и компьютера, в которой гроссмейстер способен одолеть самую совершенную шахматную машину, так как человеческие возможности, мастерство и воля безграничны», — сказал на церемонии закрытия чемпионата начальник Главного управления кадров Минобороны России.

По результатам интеллектуальных баталий первое место завоевала команда Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Второе место заняли шахматисты Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Третье место осталось за воспитанниками Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища.

В личном первенстве воспитанницы Пансиона Минобороны России выиграли на трех из четырех досок.

Кроме того, сеанс одновременной игры с участниками чемпионата и кадетами Кемеровского ПКУ провел международный мастер, гроссмейстер Алексей Решетников.

Также в этот день спортсмены Центрального спортивного клуба Армии провели мастер-классы по футболу, армейскому рукопашному бою, самбо, спортивной гимнастике и бадминтону для воспитанников училища.

Первый Всеармейский чемпионат по шахматам состоялся в январе 2019 года в Оренбургском ПКУ. По его итогам победителем признана команда Санкт-Петербургского суворовского военного училища. Призерами стали Краснодарское и Тюменское ПКУ.

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