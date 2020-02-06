06.02.2020 (14:13)

Ульяновские десантники преодолели 350 километров в рамках масштабного комбинированного марш-броска команд ВДВ

Накануне Казанская кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова встретила участников масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со Дня образования ВДВ.

Военнослужащие Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения в рамках марш-броска совершают переход комбинированным способом по территории 11 регионов России. Свой переход гвардейцы-десантники начали с полигона Поливно под Ульяновском, после чего маршрут их следования пролегал через Самару и Казань, куда команда «крылатой пехоты» прибыла накануне, преодолев за пять дней расстояние в 350 километров.

Для воспитанников и гостей Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова ульяновские десантники провели уроки мужества, организовали показательные выступления по специальной подготовке с демонстрацией приемов рукопашного боя, а также показали фильм о ВДВ.

Далее участники марш-броска совместно с кадетами и администрацией Вахитовского и Приволжского районов Казани возложили цветы к памятнику ветеранам 146-й Островской Краснознаменной дивизии.

Почетными гостями мероприятия стали участник Великой Отечественной войны Герой Советской Союза Борис Кириллович Кузнецов, старейший десантник России сержант Павел Кузьмич Клетнев, ветеран ВДВ полковник запаса Владимир Григорьевич Иванычев, который будучи лейтенантом в 1970 году принимал участие в первом лыжном агитпробеге десантников Рязань-Розлив протяженностью более 1,5 тыс. километров, за что был награждён легендарным командующим ВДВ генералом армии Василием Маргеловым почетной грамотой и именным кортиком.

Уже сегодня команда ульяновских десантников прибудет в Чебоксары, где также продемонстрирует свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений, проведут уроки мужества с кадетами и учениками школ, представят выставку современной боевой экипировки, парашютных систем специального назначения, а также проведут ряд агитационных мероприятий «Военная служба по контракту — твой выбор!».

Впереди у команды долгий путь по городам России, среди которых Нижний Новгород, Балахна, Суздаль, Переславль-Залесский, Пушкино и города воинской славы Наро-Фоминск и Ковров.

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