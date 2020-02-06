06.02.2020 (13:42)

Экипажи судов Каспийской флотилии вышли в море для проведения тактико-специального учения по обследованию рельефа морского дна

Экипажи судов гидрографической службы Каспийской флотилии (КФл) в соответствии с планом навигационно-гидрографического обеспечения впервые в текущем году приступили к выполнению комплекса навигационных работ по обеспечению безопасности мореплавания в Каспийском море.

Работы выполняются с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов. Проводятся наблюдения уровня Волго-Каспийского морского судоходного канала, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, измеряется скорость и направление течения.

По мере получения информации и документального оформления данных будут подготовлены материалы и предложения во взаимодействующие российские организации по корректуре навигационных карт и пособий по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения в Каспийском море и Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Комплекс навигационных работ на Каспийском море и в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала проводится гидрографами КФл ежегодно в интересах обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей флотского объединения и гражданского судоходства.

Всего работы в море выполняют экипажи семи гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы КФл.

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