06.02.2020 (13:42)
Экипажи судов Каспийской флотилии вышли в море для проведения тактико-специального учения по обследованию рельефа морского дна
Экипажи судов гидрографической службы Каспийской флотилии (КФл) в соответствии с планом навигационно-гидрографического обеспечения впервые в текущем году приступили к выполнению комплекса навигационных работ по обеспечению безопасности мореплавания в Каспийском море.
Работы выполняются с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов. Проводятся наблюдения уровня Волго-Каспийского морского судоходного канала, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, измеряется скорость и направление течения.
По мере получения информации и документального оформления данных будут подготовлены материалы и предложения во взаимодействующие российские организации по корректуре навигационных карт и пособий по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения в Каспийском море и Волго-Каспийском морском судоходном канале.
Комплекс навигационных работ на Каспийском море и в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала проводится гидрографами КФл ежегодно в интересах обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей флотского объединения и гражданского судоходства.
Всего работы в море выполняют экипажи семи гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы КФл.