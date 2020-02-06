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06.02.2020 (13:38)

Североморцы провели очередные игры Ночной хоккейной лиги

В гарнизонах Северного флота состоялись очередные игры в рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги.

В дивизионе «Лига Надежды», на ледовых площадках города Североморска состоялось две игры. «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ со счетом 11:4 одержал победу над командой «Альфа» одной из воинских частей центрального подчинения.

Команда бригады десантных кораблей «Абордаж» уступила со счетом 3:5 дивизии ПВО из команды «Ракета».

В матче хоккейных команд центра материально-технического обеспечения Северного флота «Торос» и тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» победа была присуждена представителям тыла.

Команда «Палубник» палубной авиации Северного флота на домашней ледовой площадке в поселке Североморск-3 Мурманской области уступила команде «Бастион» отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил со счетом 6:3.

В дивизионе «Лига Мечты» в поселке Спутник Мурманской области, на домашней ледовой площадке, команда морской пехоты «Спутник» уступила, ледовой дружине «Арктика» из отдельной арктической мотострелковой бригады, со счетом 4:10.

В дивизионе 40+, где играют хоккеисты соответствующего возраста, команда подводников «Тайфун» уступила сборной «Гроза-Армата» из армейского корпуса и армии ВВС и ПВО Северного флота. Игра прошла в гарнизоне авиаторов Сафоново Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт
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