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06.02.2020 (12:58)

Уссурийские школьники посетили расположение гвардейского десантно-штурмового соединения

Командование Уссурийской гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения организовало для учащихся уссурийской средней общеобразовательной школы № 32 Приморского края экскурсию по соединению.

В рамках акции прошли мероприятия по изучению истории бригады с посещением комнаты Воинской славы, демонстрацией документальных фильмов о соединении и Воздушно-десантных войсках, ознакомлением с повседневной жизнью и бытом военнослужащих, боевыми традициями прославленного соединения.

Также школьники ознакомились с боевой техникой, стрелковым вооружением, средствами десантирования, стоящими на вооружении Воздушно-десантных войск.

По окончании экскурсии ребята возложили цветы к бюсту легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Военно-патриотическое воспитание
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