06.02.2020 (12:57)

В Новосибирском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования

В рамках тактического учения подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.

В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки

и боевого охранения.

Всего к учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как машина дистанционного разминирования «Листва», боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.

Особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействию воздушного нападения, отражения атак диверсионно-разведывательных групп, а также вопросам выполнения комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.

Непосредственное участие в учениях принимают курсанты

Серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого, прибывшие в Новосибирском ракетном соединение на стажировку.

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