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06.02.2020 (12:47)

Спецназ ЮВО в горах Северного Кавказа провел учение в глубоком тылу условного противника с применением новейшего комплекса «Ирония»

В горах Северного Кавказа с подразделениями специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника во взаимодействии с армейской и беспилотной авиацией.

Группы спецназа совершили десантирование с вертолетов парашютным и штурмовым способом при огневой поддержке пары ударных вертолетов Ми-35М и провели разведку военных объектов противника на незнакомой местности.

В ходе практических действий были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегических объектов противника.

Кроме того, спецназовцы совершенствовали навыки скрытного перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил, а также боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония».

К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок» и «Тигр».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения
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