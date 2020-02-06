06.02.2020 (12:47)

Спецназ ЮВО в горах Северного Кавказа провел учение в глубоком тылу условного противника с применением новейшего комплекса «Ирония»

В горах Северного Кавказа с подразделениями специального назначения Южного военного округа (ЮВО) проведено тактико-специальное учение по действиям в тылу условного противника во взаимодействии с армейской и беспилотной авиацией.

Группы спецназа совершили десантирование с вертолетов парашютным и штурмовым способом при огневой поддержке пары ударных вертолетов Ми-35М и провели разведку военных объектов противника на незнакомой местности.

В ходе практических действий были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегических объектов противника.

Кроме того, спецназовцы совершенствовали навыки скрытного перемещения на местности, обустройства долговременных постов наблюдения и выживания в отрыве от главных сил, а также боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония».

К учению привлекались более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок» и «Тигр».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице