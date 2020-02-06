06.02.2020 (12:34)

Специалисты соединения связи ЮВО в Северной Осетии провели радиотренировку на средствах связи нового поколения

Специалисты соединения связи Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, провели масштабную тренировку на средствах связи нового поколения.

В ходе тренировки была проверена работа коммутационного оборудования, специальная аппаратура на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д».

Особое внимание в ходе радиотренировки было уделено организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил, при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения «Белозер».

Станция позволяет осуществлять передачу цифровых и текстовых сообщений, вести переговоры абонентов, находящихся в любой точке планеты через спутник. В походном положении радиостанция по размерам выглядят как школьный ранец при весе всего 16 кг.

Всего на тренировку привлекалось более 800 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц средств связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице