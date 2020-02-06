Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.02.2020 (12:31)

Военнослужащие ЮВО, применив новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2», подавили средства радиосвязи условного противника в ходе учений в Чечне

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, подавили средства радиосвязи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Расчеты комплекса беспилотных летательных аппаратов осуществили воздушную разведку, обнаружение и определение точек связи условного противника, использующего для передачи данных сети GSM.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

На занятия было привлечено около 300 военнослужащих ЮВО и порядка 40 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие разнородовых подразделений ЮВО применили новейшие тактические приемы на учении в Абхазии
Расчеты РЭБ Каспийской флотилии и 49-й армии ЮВО отработали совместные задачи
В Ставропольском крае и в Адыгее танкисты 49-й армии ЮВО приступили к первому отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон»
В Армении с подразделениями ЮВО начались двусторонние ротные тактические учения

Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Учения , Войска РЭБ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false