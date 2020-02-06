06.02.2020 (12:31)

Военнослужащие ЮВО, применив новейший комплекс РЭБ «Борисоглебск-2», подавили средства радиосвязи условного противника в ходе учений в Чечне

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, подавили средства радиосвязи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Военнослужащие выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи условного противника.

Расчеты комплекса беспилотных летательных аппаратов осуществили воздушную разведку, обнаружение и определение точек связи условного противника, использующего для передачи данных сети GSM.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, а также обеспечить защиту своих войск.

На занятия было привлечено около 300 военнослужащих ЮВО и порядка 40 единиц вооружения и военной техники.

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