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06.02.2020 (12:21)

Военнослужащие разнородовых подразделений ЮВО применили новейшие тактические приемы на учении в Абхазии

В Абхазии военнослужащие разнородовых подразделений российской военной базы применили новейшие тактические приемы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

В рамках тактического учения на полигоне Нагвалоу личный состав отработал порядок огневого поражения условного противника, используя передовой метод ведения боя.

По замыслу новой тактики, экипажи танков во взаимодействии с мотострелками совершили механизированный марш в заданный район. Мотострелки высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное просачивание в городских условиях. Во главе групп действовал разведывательный взвод, который проверял местность на наличие засад и мин-ловушек, периодически докладывая тактическую обстановку по средствам радиосвязи.

В свою очередь, специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) соединения, используя современные мобильные комплексы РЭБ, сканировали заданный диапазон радиочастот и определяли пеленг источников радиоэлектронного излучения, затем передавали координаты на подвижные пункты управления.

Далее в тылу мотострелковых групп по проверенным безопасным маршрутам прошли танки, оказывая огневую поддержку при внезапном нападении войск условного противника.

Всего в плановом учении приняли участие около 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 40 единиц боевой техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Абхазия , Танки , Южный военный округ , Учения
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