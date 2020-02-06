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06.02.2020 (12:10)

Расчеты РЭБ Каспийской флотилии и 49-й армии ЮВО отработали совместные задачи

Боевые расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Каспийской флотилии и специалисты РЭБ 49-й общевойсковой армии ЮВО отработали совместные задачи по радиоэлектронному подавлению средств радиосвязи, навигации и радиолокации условного противника.

В ходе выполнения задач военнослужащие применили новейшие средства РЭБ: станции радиопомех Р-330БМВ из состава комплекса «Борисоглебск», станции РЭБ «Красуха», комплексы технического контроля «Дзюдоист». Применение данных комплексов позволило исказить навигационное поле условного противника и сорвать возможность наведения ракетного вооружения на защищаемые объекты и войска.

Также были отработаны задачи по воздействию на навигационные системы беспилотной авиации противника путем применения автоматизированной станции помех.

Применение новейших образцов военной техники позволило обеспечить выполнение полного комплекса мероприятия радиоэлектронного подавления условного противника на расстоянии в несколько сотен километров.

В совместной тренировке расчетов РЭБ Каспийской флотилии и 49-й общевойсковой армии ЮВО приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Каспийская флотилия
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