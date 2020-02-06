Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.02.2020 (12:02)

В Ставропольском крае и в Адыгее танкисты 49-й армии ЮВО приступили к первому отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон»

Более 80 танковых экипажей 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к первому отборочному этапу конкурса «Танковый биатлон».

Соревнования проходят на полигонах Майкопский и Николо-Александровский в Адыгее и Ставропольском крае, где для их обеспечения задействовано более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Механики-водители танков Т-72Б3 отрабатывают прохождение трассы повышенной сложности — с полосой препятствий в виде эскарпов, траншей, рвов, колейных мостов, косогоров и минно-взрывных заграждений.

Кроме того, экипажи выполнят упражнения стрельб штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танки и низколетящие вертолеты, на дистанции от 900 до 2200 м.

Накануне проведения соревнований военные инженеры ЮВО обновили танковую трассу, увеличив ее в длину и ширину, а также количество препятствий, добавив огненную полосу и понтонный мост.

В ходе подготовки к первому этапу состязаний экипажи танков готовились на полигонах в местах дислокации соединений. В общей сложности танкисты ЮВО проехали по маршрутам трасс более 2 тыс. км, выполнили около 500 орудийных выстрелов и порядка 8 тыс. выстрелов из крупнокалиберных пулеметов.

Конкурс профессионального мастерства «Танковый биатлон» входит в программу Армейских международных игр. Победители этапа конкурса продолжат соревноваться в масштабе объединения и округа.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Армении с подразделениями ЮВО начались двусторонние ротные тактические учения
Данные о более 122 тыс. участников Великой Отечественной войны внесены в архив «Дорога памяти» военным комиссариатом Волгоградской области
В соединении морской авиации и ПВО ЧФ прошёл День открытых дверей с показом самолётов и экскурсиями
Танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ готовятся к участию в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках АрМИ-2020

Метки:
Танковый биатлон , Танки , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false