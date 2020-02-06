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06.02.2020 (11:35)

В Армении с подразделениями ЮВО начались двусторонние ротные тактические учения

На российской военной базе в Армении началась подготовка мотострелковых подразделений с проведением двусторонних ротных тактических учений с боевой стрельбой на высокогорном полигоне Алагяз.

На учениях будут отрабатываться действия подразделений при отражении нападений диверсионно-разведывательных групп, ведении оборонительных и наступательных действий, ведении огня из стрелкового оружия, боевых машин, орудий, минометов и гранатометов по целям, имитирующим легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника.

Корректировка ведения огня будет проводиться артиллерийскими и авиационными наводчиками, расчетами беспилотных летательных аппаратов.

Особое внимание будет уделяться применению современных средств управления, разведки и связи «Стрелец», маскировке, мероприятиям, направленным на выявление заражения местности отравляющими веществами в районах расположения войск, преодолению минно-взрывных заграждений, созданию фортификационных сооружений.

Двусторонние ротные тактические учения в российской военной базе проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения , ВВТ , Авиация , Южный военный округ , Армения
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