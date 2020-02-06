06.02.2020 (11:31)

Данные о более 122 тыс. участников Великой Отечественной войны внесены в архив «Дорога памяти» военным комиссариатом Волгоградской области

Более 122 тыс. участников Великой Отечественной войны внесено в архив «Дорога памяти» военным комиссариатом Волгоградской области Южного военного округа (ЮВО).

С декабря 2018 года военкоматы Волгоградской области подключились к акции «Дорога памяти», основной задачей которой является сбор сведений о лицах, принимавших участие в Великой Отечественной войне, по материалам, находящимся на хранении в семьях ветеранов.

Для включения сведений в «Дорогу памяти» родственники участников Великой Отечественной войны должны обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в администрацию сельского поселения к сотруднику военно-учетного стола.

В конце 2019 года к данной акции присоединились Государственный архив Волгоградской области, районные и ведомственные архивы, в которые можно передать соответствующую информацию.

При обращении можно предоставить фотографии военнослужащих, письма, полученные с фронта, а также любые другие сведения об участниках войны.

Фотографии, документы и фронтовые письма сканируются, заносятся в базу данных информационного ресурса «Дорога памяти».

Также информацию об участнике Великой Отечественной войны можно внести самостоятельно на сайт проекта «Дорога памяти» в специальный раздел.

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