06.02.2020 (11:18)

Отряд кораблей Черноморского флота провёл учение по преодолению минного заграждения в Средиземном море

В Средиземном море экипажи кораблей Черноморского флота провели учение по проводке за тралами через условные минные заграждения отряда кораблей.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-Морского Флота России, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море.

В учении были задействованы фрегат (фр) «Адмирал Эссен», патрульный корабль (пк) «Дмитрий Рогачёв» и корабль противоминной обороны (пмо) «Иван Антонов», в обеспечении которого осуществлялась проводка за тралами.

По замыслу учения экипаж корабля «Иван Антонов» для проведения противоминной разведки применил стоящий на вооружении подводный комплекс поиска и обнаружения мин.

Затем экипажи фр «Адмирал Эссен» и пк «Дмитрий Рогачёв» отработали элементы взаимодействия и совместного маневрирования с занятием походного ордера для прохождения через район минной опасности.

Экипаж корабля противоминной обороны «Иван Антонов» успешно выполнил поставленную задачу по обеспечению прохода в минном поле для отряда кораблей, которые форсировали протраленный коридор и отработали действия расчётов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин.

Для экипажей патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» и корабля противоминной обороны «Иван Антонов» это первые совместные учения в дальней морской зоне после приёма в корабельный состав Черноморского флота.

В настоящее время в составе Черноморского флота имеется два современных корабля противоминной обороны. Второй новейший корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов» принят в состав ЧФ в конце декабря 2019 года.

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