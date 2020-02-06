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06.02.2020 (11:11)

Команда соединения спецназа ВДВ в рамках комбинированного марш-броска приняла участие в военно-патриотических мероприятиях в Торжке

Во второй день пребывания в г. Торжке команда гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск приняла участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ.

Десантники-разведчики провели Уроки мужества в учебных заведениях города, а также митинг с возложением цветов у Мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Пустынниковском кладбище города.

По окончании официальных мероприятий разведчики посетили музей вертолетов.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Команда соединения специального назначения ВДВ, в рамках комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск, провела комплекс мероприятий в Торжке

Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-десантные войска
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