06.02.2020 (11:11)
Команда соединения спецназа ВДВ в рамках комбинированного марш-броска приняла участие в военно-патриотических мероприятиях в Торжке
Во второй день пребывания в г. Торжке команда гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск приняла участие в военно-патриотических мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ.
Десантники-разведчики провели Уроки мужества в учебных заведениях города, а также митинг с возложением цветов у Мемориала воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Пустынниковском кладбище города.
По окончании официальных мероприятий разведчики посетили музей вертолетов.
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Команда соединения специального назначения ВДВ, в рамках комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск, провела комплекс мероприятий в Торжке
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