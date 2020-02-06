06.02.2020 (10:17)

В соединении морской авиации и ПВО ЧФ прошёл День открытых дверей с показом самолётов и экскурсиями

В соединении морской авиации и противовоздушной обороны (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) прошёл День открытых дверей, приуроченный к 75-й годовщине Ялтинской конференции союзных держав в 1945 году.

Мероприятие на аэродроме в пос. Новофёдоровка началось с торжественного построения личного состава, выноса Боевого знамени и праздничного митинга, посвящённого историческим событиям 75-летней давности.

В рамках Дня открытых дверей для всех желающих был организован показ самолётов, стоящих на вооружении морской авиации.

Также по территории аэродрома проводились экскурсии на местах посадки самолётов лидеров союзных государств того времени с ответами на вопросы посетителей.

Помимо этого, ко Дню открытых дверей в культурно-досуговом центре в пос. Новофёдоровка работала интерактивная выставка с реконструкциями событий Ялтинской конференции.

День открытых дверей поселили более 1 тысячи местных жителей, а также члены семей и родственников военнослужащих.

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