Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

06.02.2020 (10:17)

В соединении морской авиации и ПВО ЧФ прошёл День открытых дверей с показом самолётов и экскурсиями

В соединении морской авиации и противовоздушной обороны (МА и ПВО) Черноморского флота (ЧФ) прошёл День открытых дверей, приуроченный к 75-й годовщине Ялтинской конференции союзных держав в 1945 году.

Мероприятие на аэродроме в пос. Новофёдоровка началось с торжественного построения личного состава, выноса Боевого знамени и праздничного митинга, посвящённого историческим событиям 75-летней давности.

В рамках Дня открытых дверей для всех желающих был организован показ самолётов, стоящих на вооружении морской авиации.

Также по территории аэродрома проводились экскурсии на местах посадки самолётов лидеров союзных государств того времени с ответами на вопросы посетителей.

Помимо этого, ко Дню открытых дверей в культурно-досуговом центре в пос. Новофёдоровка работала интерактивная выставка с реконструкциями событий Ялтинской конференции.

День открытых дверей поселили более 1 тысячи местных жителей, а также члены семей и родственников военнослужащих.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Более 1,5 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО приняли участие в боевых стрельбах на полигонах в Московской и Нижегородской областях
На Северном Кавказе артиллеристы и танкисты ЮВО учились уничтожать превосходящие силы противника
На Каспийской флотилии состоялась командно-штабная тренировка
Мотострелки российской военной базы в Абхазии отработали комплекс оборонительных действий в горах

Метки:
Черноморский флот , ПВО , Морская авиация , Самолеты , Южный военный округ , Экскурсии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false