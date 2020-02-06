06.02.2020 (07:54)

В Таджикистане российские военные окажут помощь населению в оцифровке документов времен ВОВ

В Таджикистане военнослужащие 201 военной базы РФ окажут помощь населению в оцифровке материалов о фронтовиках и тружениках тыла Великой Отечественной войны для публикации в мультимедийной галерее "Дорога памяти".

Для ускорения процесса обработки материалов и расширения перечня загружаемых документов выездной мобильный пункт будет направлен в первую очередь к местным жителям в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики. Командованию 201 военной базы уже поступили обращения от родственников по оказанию помощи в увековечивании памяти фронтовиков, ушедших на поля сражения из Таджикистана. В годы войны годы из Таджикистана ушли воевать на фронт более 300 тыс. человек, а 45 тыс. женщин, стариков и детей стали тружениками тыла, работающими на оборонно-промышленных заводах в Сибири», - сказал командир 201 военной базы полковник Сергей Горячев.

Передвижной мобильный пункт оборудован специальной оргтехникой, позволяющей в хорошем качестве сканировать образцы документов. Первые работы начнутся уже на следующей неделе с выездом в города Бохтар, Турсунзаде, Джиликуль, Варзоб, Нурек и другие.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.



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