06.02.2020 (05:44)

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота осуществляют обколку льда в местах базирования корабельных соединений ТОФ

В местах базирования кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота для устранения сложной ледовой обстановки суда вспомогательного флота задействованы в мероприятиях по обколке льда и расчистке фарватеров от льдин.

Задачу в Приморском и Камчатском краях выполняют более 10 морских и рейдовых буксиров Тихоокеанского флота. В бухтах Большой Камень и Крашенинникова, толщина льда составляет от 50 до 60 сантиметров. Сегодня работы также ведутся в бухтах Абрек и Улисс, где сформировался ледовый покров толщиной до 40 сантиметров.

Благодаря маневренным качествам и большим техническим возможностям буксиры способны раскалывать лёд толщиной до 50 сантиметров и выполнять безопасное маневрирование в непосредственной близости от стоянок боевых кораблей. Работы по обколке льда выполняются в соответствии с заявками командиров корабельных соединений ТОФ.

Всего за зимней период буксирам предстоит выполнить более 200 рейдов по отчистки акватории ото льда.



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