06.02.2020 (05:13)

В воинских частях и соединениях ВВО проведена комплексная тренировка по защите от оружия массового поражения

В соединениях и частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, проведена масштабная комплексная тренировка в составе объединения, по действиям личного состава в условиях РХБ заражения.

Всего в мероприятии приняло участие порядка 5 тысяч человек, включая гражданский персонал, а также около 40 единиц специализированной техники войск РХБ защиты в 15 военных городках и полигонах территориальных гарнизонов.

Для создания необходимых условий, имитации действия поражающих факторов оружия массового поражения, на пунктах управления применяются дымовые шашки, а также сигналы химической тревоги, звуковые сирены.

Тренажи прошли с применением новейших, унифицированных средств коллективной и индивидуальной защиты и приборов оповещения.



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