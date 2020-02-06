06.02.2020 (04:29)

Свыше 1 тысячи военнослужащих подразделений войск ПВО прибыли на специализированный полигон Телемба в Бурятии

На специализированный полигон Телемба Восточного военного округа, дислоцированный в Республике Бурятия прибыли подразделения зенитных ракетных подразделений общевойскового объединения ВВО, привлеченных на полевой выход с последующим проведением масштабного учения войск ПВО и авиации с боевой стрельбой.

На станции разгрузки в Забайкалье эшелонами из Республики Бурятия прибыло около 400 платформ, крытых и пассажирских вагонов с военной техникой, материально-техническим имуществом и личным составом.

В дальнейшем подразделения на штатной технике совершили 200-километровые марши до полигона.

Боевые расчеты зенитных ракетных подразделений будут совершенствовать уровень боевого слаживания, готовность к внезапному отражению ударов воздушного противника в сложной воздушной и помеховой обстановке, закрепят на практике полученные знания и навыки по управлению огнем и ведению стрельб по реальным целям.

На полевой выход войск ПВО округа привлечено более 1 тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10».



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